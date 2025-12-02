Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 saatlik greve giden taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Atina
Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler grev kararı aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yerel saatle 06.00'da başlayan grev nedeniyle perşembe yerel saatle 06.00'ya kadar bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.
Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamalara yasal düzenleme getirilmesi gibi taleplerini iletmek için Atina'nın merkezinden araçlarıyla konvoy halinde Ulaştırma Bakanlığı binasına gitti.
Burada eylem yapan taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarını çözmesini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.