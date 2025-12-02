Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 saatlik greve giden taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Derya Gülnaz Özcan  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler grev kararı aldı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan grev nedeniyle perşembe yerel saatle 06.00'ya kadar bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamalara yasal düzenleme getirilmesi gibi taleplerini iletmek için Atina'nın merkezinden araçlarıyla konvoy halinde Ulaştırma Bakanlığı binasına gitti.

Burada eylem yapan taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarını çözmesini istedi.

