Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Paraguay Büyükelçisi Flores, Moldova Büyükelçisi Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Cruz ile ayrı ayrı görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini kabul etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 9, 2025
▪️ Güven mektuplarını sunan, büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi
📌… pic.twitter.com/YQmfiFngYf
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.