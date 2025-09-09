Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini kabul etti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Paraguay Büyükelçisi Flores, Moldova Büyükelçisi Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Cruz ile ayrı ayrı görüştü.

