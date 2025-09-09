Dolar
41.27
Euro
48.49
Altın
3,654.78
ETH/USDT
4,331.40
BTC/USDT
112,384.00
BIST 100
10,459.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’daki trafik yoğunluğuna ilişkin Bostancı’dan yayındayız Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar meydana geldi. Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar meydana geldi
logo
Gündem

Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, ağustosta Rize-Artvin Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 116 bin 260, dış hat yolcu trafiği ise 10 bin 877 kişi oldu. Toplam yolcu sayısı 127 bin 137 olarak gerçekleşti.

Ayfer Koçal  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı

Rize

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ağustosta iç hatlarda 707, dış hatlarda ise 94 olmak üzere 801 sefer yapıldı. Yük trafiği ise 1174 ton olarak hesaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nı 742 bin 468 yolcu kullandı, 5 bin 8 sefer düzenlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı
Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti
Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 23'üncüsü Afganistan'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Benzer haberler

Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı

Rize'de balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele politikasında artık çoğu gitti, azı kaldı

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karadeniz'de 172 kuş türü fotoğrafladı

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karadeniz'de 172 kuş türü fotoğrafladı
Karadenizli balıkçılar yeni sezonda hamsiden umutlu

Karadenizli balıkçılar yeni sezonda hamsiden umutlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet