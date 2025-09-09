Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da “STK Buluşması Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eyyup Yüksel İbicioğlu  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Eyyup Yüksel İbicioğlu/AA

Osmaniye

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekarlık orman alanı zarar görürken bölgede soğutma çalışması sürüyor.

