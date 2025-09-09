Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Osmaniye
Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekarlık orman alanı zarar görürken bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.