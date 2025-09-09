Türkiye, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı lanetledi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının lanetlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
- İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlediğini açıkladı
- Katar, İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Büro üyelerinin ikametgahını hedef alan saldırısını kınadı
"İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınmasının, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiğine işaret edilerek, bu durumun, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."
