Yaşam

Katar’da, günlük "deve geçidi" geleneği devam ediyor

Katar’ın başkenti Doha’da Emirlik Sarayı’nın önünde her gün düzenlenen geleneksel deve geçidi, ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan özgün bir tören olarak yerli halkın ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ali Altunkaya  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Katar’da, günlük "deve geçidi" geleneği devam ediyor Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Katar kültüründe “çölün gemisi” olarak bilinen develer, yüz yıllardır bölgenin en önemli ulaşım ve yaşam unsurlarından biri oldu.

Günümüzde ise Doha’nın merkezinde gerçekleştirilen bu sembolik geçit töreni, Katar’ın geleneksel kimliğini modern şehir yaşamı ile buluşturan bir kültürel etkinlik olarak öne çıkıyor.

Her sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez yapılan geçit töreninde, geleneksel süslemelerle donatılmış develer, Emirlik Sarayı’nın önünden geçerek ziyaretçilere unutulmaz bir manzara sunuyor.

Gösteri, özellikle turistlerin fotoğraf karelerinde Katar’ın simgesel anılarından biri haline geliyor.

Geçit töreni, sadece estetik bir gösteri olmanın ötesinde, Katar’ın tarihsel hafızasına da işaret ediyor. Geçmişte ticaret yollarında, göçebe yaşamda ve günlük hayatta hayati rol oynayan develer, bu geçit aracılığıyla ülkenin çöl mirasının bugüne taşınmasını simgeliyor.

Katar yönetiminin kültürel mirasa verdiği önemin bir yansıması olarak görülen deve geçidi, aynı zamanda ülkenin geleneksel Arap misafirperverliğini de temsil ediyor.

Emirlik Sarayı önünde gerçekleştirilen geçit, Katar’ın tarihini ve kimliğini ziyaretçilere doğrudan deneyimleme imkanı da sunuyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği deve geçidi, Londra’daki Buckingham Sarayı önünde yapılan “nöbet değişimi” törenine benzetilirken, Katar’daki gösteride atlar yerine Arap coğrafyasının simgesi olan develerin kullanılması dikkati çekiyor.

Bu yönüyle geçit, Katar’ın ulusal kimliğini ve kültürel özgünlüğünü dünyaya yansıtan bir sembol olarak değerlendiriliyor.

