Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE, İran'ın misilleme saldırılarının engellendiğini duyurdu
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılarının engellendiğini açıkladı.
İstanbul
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin İran kaynaklı balistik füze ve İHA saldırısına hedef olduğu belirtildi.
Ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, ülkenin doğusunda da 4 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, güneydoğudaki Şeybe Petrol Sahası yönünde ilerleyen bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülke hava sahasında 9 balistik füzesinin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, savunma sistemlerinin 8 füzeyi imha ettiği, birinin ise boş bir alana düştüğü aktarıldı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni saldırıların gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Ülkeyi hedef alan İHA ve füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen açıklamada, İHA ve füze saldırılarına karşı koyan savunma sistemleri nedeniyle patlama seslerinin duyulabileceği bilgisi paylaşıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise, İran kaynaklı saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı duyuruldu.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sakin kalarak en yakın güvenli yere yönelmeleri talebinde bulunuldu.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, İran'dan fırlatılan 6 balistik füze, 7 seyir füzesi ve 39 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
İran'dan saldırıların başlamasından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 268 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1514 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.
Saldırılarda çeşitli uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.