İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump bölgedeki gelişmeleri telefonda görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Ekrem Biçeroğlu  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
İstanbul

Katar haber ajansı QNA’da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İran’ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde bölgedeki son gelişmeler ve mevcut gerilimi kontrol altına almaya yönelik çabalar ele alındı.

Şeyh Temim, bölgede yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik üzerinde ciddi yansımaları olabileceğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim ayrıca ülkesinin egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası istikrarın korunması için ortak çalışma yürütülmesi ve mevcut gerilimlerin çözümüne yönelik siyasi yolların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

