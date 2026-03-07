Dolar
Netanyahu, İran'a saldırıları sürdüreceklerini ancak ülkenin bölünmesini hedeflemediklerini iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte başlattıkları saldırıları tüm şiddetiyle sürdüreceklerini ancak İran'ın bölünmesini hedeflemediklerini ileri sürdü.

Burak Dağ  | 07.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Netanyahu, İran'a saldırıları sürdüreceklerini ancak ülkenin bölünmesini hedeflemediklerini iddia etti

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonlarında yayınlanan konuşmasında, İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Saldırılarla İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini ve bunun için planları olduğunu savunan Netanyahu, "İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanmaya çağıran Netanyahu, saldırılarla hedef aldıkları İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından da teslim olmalarını istedi.

İsrail ordusunun Tahran semalarında hava kontrolünü neredeyse tümüyle sağladığını öne süren Netanyahu, çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Karadan işgali genişlettikleri Lübnan'daki hükümeti de tehdit eden Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Beyrut yönetiminin sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde Lübnan'ın felaketle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Netanyahu, konuşmasının önemli bir bölümünü İran'a karşı birlikte saldırılar düzenledikleri ABD Başkanı Donald Trump'a övgüye ayırdı.

