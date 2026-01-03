Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,101.30
BTC/USDT
89,589.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türkiye insansız sistemlerdeki iddiasını denizlere taşıyor

Dünya silahlı insansız hava aracı (SİHA) pazarında lider olan Türk savunma sanayisi, bu başarısını denizlere taşımak için emin adımlar atıyor.

Göksel Yıldırım  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Türkiye insansız sistemlerdeki iddiasını denizlere taşıyor Fotoğraf: ULAQ Global

Ankara

Türkiye, denizlerdeki stratejik çıkarlarını korumak için bir "kuvvet çarpanı" olarak görülen silahlı insansız deniz araçlarının (SİDA) gelişimini teşvik etti.

Bu süreçte ortaya çıkan ilk araç ULAQ SİDA oldu. ULAQ SİDA'nın aralık ayında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi platform açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Buna paralel olarak, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığına bir adet ULAQ 11 PSV/ISR botu teslim edildi. Söz konusu teslimat, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu iki gelişme, ULAQ silahlı insansız deniz araçlarına ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Otonomi kabiliyetleriyle ön plana çıkan ULAQ SİDA'nın gerçek son kullanıcıyla operasyonel ortamda buluşması, sistemin teknoloji olgunluk seviyesini üst düzeye taşıdı, sahadan alınan olumlu kullanıcı geri bildirimleri sayesinde sistem farklı coğrafyalardaki potansiyel kullanıcıların da dikkatini çekti. Bu gelişme, ULAQ özelindeki iş geliştirme faaliyetlerinin hız kazanmasında belirleyici rol oynadı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ares Tersanesi ve ULAQ Global, Milli Savunma Bakanlığı izni çerçevesinde, yurt içi ve dışındaki birçok dost ve müttefik ülkeyle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Öncelik Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak olmakla birlikte, Körfez coğrafyasında çeşitli ülkelerle farklı yeteneklere sahip ULAQ insansız deniz araçları özelinde görüşmeler devam ediyor. İş geliştirme faaliyetleri yalnızca Körfez ülkeleriyle sınırlı kalmayıp, Uzak Doğu ülkeleriyle de farklı iş modelleri üzerinde görüşülüyor. 2026 yılı boyunca yeni ihracat sözleşmelerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni versiyonlar ve operasyonel konseptler geliştiriliyor

ULAQ SİDA'nın ana odak noktalarından birini modülerlik oluşturuyor. Aynı platformun farklı faydalı yüklerle donatılarak çeşitli görevleri icra edebilmesi, ULAQ'ın en önemli avantajları arasında yer alıyor. Faydalı yüklerin platforma entegrasyonu ve bu sistemlerin uzaktan ya da otonom olarak görev icra edebilmesi, yeni faydalı yüklerin ortaya çıkmasıyla birlikte süreklilik arz eden bir gelişim sürecini beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, farklı faydalı yük üreticileri ile çalışmalar devam ediyor. Yeni versiyonlar ve yeni operasyonel konseptler geliştiriliyor.

Platformlarda odaklanılan bir diğer kritik alan ise otonomi seviyesi. Katar Sahil Güvenlik Komutanlığına bir yıl önce teslim edilen prototip ULAQ, bir yılı aşkın süredir sahada aktif olarak kullanılıyor. Gerçek kullanıcıyla buluşan ULAQ platformundan elde edilen saha geri bildirimleri düzenli olarak analiz ediliyor. Bu operasyonel tecrübe doğrultusunda, son kullanıcıdan alınan geri bildirimler sayesinde tasarım, otonomi kabiliyetleri ve özellikle platform içi yedeklilik konularında önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Katar'a teslim edilen iki ULAQ ile birlikte bu gelişim sürecinin artarak devam edeceği öngörülüyor.

Öncelik yola yerli motorla devam etmek

ULAQ platformlarında TÜMOSAN tarafından geliştirilen yerli motor kullanımına geçilmesi, bir tedarik tercihinin yanı sıra sürdürülebilirlik, tedarik güvenliği ve operasyonel bağımsızlık açısından stratejik bir adım oluşturuyor. Bu doğrultuda, ULAQ sınıfı platformlarda yerli motorla yola devam edilmesi temel öncelikler arasında yer alıyor.

Motorun yanı sıra silah sistemi de yerli, ancak yerlileştirme yaklaşımı bunlarla sınırlı değil. Sevk sistemleri, güç ve enerji yönetimi, otonomiye ilişkin kritik alt sistemler, görev bilgisayarları ve belirli faydalı yük alt bileşenleri başta olmak üzere, platform genelinde yerli ve milli katkı oranını artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu süreçte hem mevcut yerli tedarikçilerle derinleşen işbirlikleri kuruluyor hem de yeni yerli çözüm sağlayıcıları sisteme entegre ediliyor.

Yürütülen çalışmalarla yalnızca yerli komponent kullanımı değil, tasarım, entegrasyon ve karar verme yetkinliklerinin de ülkede kalıcı hale gelmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, ULAQ ailesinin gelecek versiyonlarında yerlilik oranının kademeli olarak artırılmasını hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü bir otomobilin kamerasınca kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye insansız sistemlerdeki iddiasını denizlere taşıyor

Türkiye insansız sistemlerdeki iddiasını denizlere taşıyor

Havacılık motorlarında 2,95 milyar dolarlık ihracat başarısı

Katar Emiri, BAE Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı

Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı
ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor

ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor
Bayraktar KIZILELMA, "gelişmiş avcıya" dönüşeceği KARAT ile buluştu

Bayraktar KIZILELMA, "gelişmiş avcıya" dönüşeceği KARAT ile buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet