Katar Emiri, BAE Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Mahmut Geldi  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Katar Emiri, BAE Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İstanbul

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre Şeyh Temim, Bin Zayid ve Bin Selman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak çalışmaları ele alan Şeyh Temim, görüşmede bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la görüşmesinde de bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Şeyh Temim, Bin Selman'la ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını da konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim'in Bin Zayid ve Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmeleri, Yemen'de iki Körfez ülkesi arasında yaşanan gerilimden sonra gelmesi dikkati çekti.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı’ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE’nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

