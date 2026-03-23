İran'ın misillemelerinde Körfez ülkelerine saldırılar azaldı, İsrail'deki etkileri arttı
ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın misilleme konseptinde bölgedeki Körfez ülkelerine yaptığı saldırılarda savaşın ilk haftasına kıyasla düşüş gözlemlenirken, İsrail'e yönelik saldırılar daha az ancak etkili bir seyir izliyor.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ile Ürdün savunma ve içişleri bakanlıklarının yanı sıra Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) ile açık kaynak istihbaratı ve veri analizi yapan bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı verileri derledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre İran ordusunun Körfez ülkelerini hedef alma sıklığı, 28 Şubat'ta başlayan sürecin ilk haftasına göre azaldı.
28 Şubat'tan beri 256 füze ve insansız hava aracının (İHA) hedefi olan Katar'da en son saldır 19 Mart'ta kayıtlara girerken, 20 Mart'tan itibaren Katar yeni bir "İran saldırısı" paylaşmadı.
Savaşın ilk günlerinde sayıca daha az saldırıdan etkilenen Suudi Arabistan'ı hedef alan füze ve İHA'lar, 11 Mart'tan itibaren artış gösterirken, 16 Mart'ta 98 rakamıyla zirve yaptı.
Söz konusu tarihten sonra Suudi Arabistan'a yönelik görece azalma eğilimi gösteren saldırılar, 23 Mart itibarıyla ilk haftadakine benzer seviyelere düştü.
İran'ın misilleme konseptinde, 28 Şubat-23 Mart döneminde 2 bin 156 füze ve İHA saldırısıyla en fazla BAE'ye odaklandığı görülürken, 833 füze ve İHA ile hedef alınan Kuveyt onu izledi.
İsrail'e saldırılar
INSS raporlarına göre, ABD-İsrail saldırılarının başladığı sürecin ilk iki haftasında İran, İsrail'e karşı misillemelerde 290 füze ve 500 İHA kullanırken, üçüncü haftaya denk gelen 15-22 Mart tarihlerinde ise İsrail'e 80 füze ve 50 İHA saldırısı düzenledi.
İran’ın İsrail’e misillemelerinde kullanılan füze sayısı yarıya yakın, İHA sayısı ise yüzde 80 azaldı. Buna rağmen misillemede isabet, hasar ve can kaybı noktasındaki etkiler arttı.
İsrail'in güneyine yönelik 21 Mart'ta yapılan misillemede bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 10'u ağır 84 kişi yaralanmıştı.
Aynı gün İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesine yönelik misillemelerde de 31 kişi yaralanmıştı.
19 Mart'ta ise İran füzeleri Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgede patlamalara neden olmuştu.