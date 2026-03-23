İsrail ordusu, yeni bir talimat gelene kadar İran'a saldırıları sürdüreceği mesajı verdi
İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere yürüttükleri açıklamasına atıfla siyasi kademe yeni talimat verene kadar İran'a saldırıları sürdüreceği mesajı verdi.
Kudüs
Ordudan İsrail basınına yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Trump'ın açıklamalarından sonra bu konuda siyasi olduğu gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınan ve Tel Aviv yönetiminden aksi yönde bir talimat gelene kadar bu doğrultuda İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceklerini açıklayan İsrail ordusu, İran'ın toplam 470 füze rampasından yaklaşık 330'unun imha edildiğini veya kullanılamaz hale geldiğini savundu.
İsrail ordusu yetkilileri, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının hava saldırılarında imha edildiğini, geri kalanının ise yer altı depolarının girişinde vurularak kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.
İsrail ordusunun kalan 150 füze rampayı aramaya devam ettiği, saldırıların başlangıcında İran'ın yaklaşık 90 füzeyle yaptığı misillemelerin son dönemde günde yaklaşık 10 füzeye gerilediği belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, İran'ın İsrail'e günde en az 10 füze fırlatmaya devam edeceğini ve bu sayının altına düşmeyeceğini ileri sürdü.
İsrail ordusu, Devrim Muhafızlarının ana karargahını vurduğunu iddia etti
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik birkaç saat önce düzenlenen saldırı dalgası hakkında bilgi paylaşıldı.
Tahran'ın merkezinde DMO'nun ana karargahının hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, tesisin koordinasyon ve Besic güçlerini yönetmekten sorumlu olduğu savunuldu.
Öte yandan bir diğer açıklamada İsrail ordusunun gece boyunca Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası düzenlediği kaydedildi.
Saldırılar sırasında karargah ve üslerin yanı sıra silah üretim tesislerinin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, 100'den fazla mühimmat kullanıldığı aktarıldı.
Açıklamada, saldırılarda DMO'ya ait, bir Kudüs Gücü üssü, bir hava savunma karargahı, bir kara kuvvetleri karargahı, bir istihbarat karargahı, bir deniz seyir füzesi üretim tesisi, balistik füzelerle iligli diğer üretim ve araştırma tesislerinin hedef alındığı iddia edildi.
"Tahran’da 28 Şubat'tan bu yana süren çatışmalarda 636 kişi hayatını kaybetti"
Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekkuli, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da 636 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran basınına göre, Tevekkuli, Tahran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çatışmaların başlangıcından bu yana Tahran’da 636 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Tevekkuli, toplamda 6 bin 848 kişinin de bu saldırılarda yaralandığını söyledi.
Tevekkuli ayrıca Tahran'da 430 noktanın saldırılarda hedef alındığını açıkladı.