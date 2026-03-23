İran, İsrail ile ABD'nin bölgedeki bazı üslerini hedef aldıklarını duyurdu
İran, İsrail’in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD’nin bölge ülkelerindeki üslerine misilleme saldırısında bulunduğunu bildirdi.
Erbil
Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve İsrail’e yönelik misillemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 77. dalgasında İsrail’in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD’nin bölgedeki üslerine misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.
Saldırılarda, "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada "Aldatıcı ABD Başkanının çelişkili davranışları, savaş cephesini ihmal etmemize ve acımasız düşmana karşı mücadeleyi bırakmamıza neden olamaz, çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump'ın psikolojik operasyonları açığa çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.