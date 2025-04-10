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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'ya sağlanacak destek ve güvenlik garantileri sürecinde ABD'nin de olmasını istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Ukrayna'da barışın sağlanması halinde bu ülkeye sağlanacak destek ve güvenlik garantileri tartışmaları içerisinde ABD'nin de yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Melike Pala  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
AB, Ukrayna'ya sağlanacak destek ve güvenlik garantileri sürecinde ABD'nin de olmasını istiyor

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da barışın sağlanması halinde bu ülkeye sağlanacak destek ve güvenlik garantileri tartışmaları içerisinde ABD'nin de yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Kallas, Brüksel'deki NATO Karargahında düzenlenen Ukrayna'ya destek için oluşturulan "Gönüllüler Koalisyonu"nun savunma bakanları düzeyindeki toplantısının girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk kez bu yeni oluşum çerçevesinde savunma bakanları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kallas, Ukrayna’ya desteğin artırılması için neler yapılabileceğini ele alacaklarını aktardı.

Bir basın mensubu, Kallas’a, ABD’nin 11 Nisan’da düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katılmayacağını hatırlatarak ateşkes olması halinde Washington’ın Ukrayna’ya destek sağlaması konusunda iyimser olup olmadığını sordu.

Kallas, "Bu konuda sürekli çalışıyoruz. Avrupa'da istikrar ve barışın olması ABD’nin de çıkarınadır çünkü Ukrayna'da olanlar ve bu savaşın nasıl sona ereceği, Asya-Pasifik gibi diğer güvenlik tehditlerini de etkileyecektir." diye konuştu.

ABD'nin sürece dahline ilişkin ise Kallas, "ABD'yi de işin içinde tutmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"NATO, Gönüllüler Koalisyonunun tartışmalarına dahil"

NATO'nun, 2 Mart'ta Londra'da düzenlenen toplantıda oluşturulan "Gönüllüler Koalisyonu"nun tartışmalarına dahil olduğuna değinen Kallas, toplantının da İttifak’ın karargahında yapıldığına dikkati çekti.

Ukrayna'da barışın sağlanması halinde sağlanacak güvenlik garantilerinin ne olacağının da bugünkü toplantıda tartışılacağını aktaran Kallas, bu garantilerin caydırıcılık, izleme veya barışı koruma gibi amaçlardan hangisini önceleyeceğini taraflar arasında yapılacak tartışmaların göstereceğini dile getirdi.

Kallas Ukrayna'ya konuşlandırılacak olası barış misyonuna kaç askerin gönderileceğinin taraf ülkelerin inisiyatifine bağlı olduğunu, bazı ülkelerin ise asker gönderme fikrine sıcak bakmadığını kaydetti.

Ukrayna'da barışı Rus tarafının istemediğini savunan Kallas, "Ukrayna dört hafta önce koşulsuz olarak ateşkesi kabul ettiğini çok net şekilde ifade etti ve Rusya ateşkesi kabul etmedi. Dolayısıyla Ukrayna’nın barış istediği açık ancak Rusya şu ana kadar bunu kabul etmedi." şeklinde konuştu.

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