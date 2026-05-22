ABD'de Kongre üyesi, 2024'teki başkanlık seçimlerine ilişkin raporda Gazze'den bahsedilmemesini eleştirdi

Demokrat Partinin 2024'teki seçim yenilgisini incelemek üzere hazırlanan 192 sayfalık iç değerlendirme raporu, Demokratik Ulusal Komite (DNC) tarafından yayımlandı.

Demokrat Kongre üyesi Khanna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, raporda Filistin'den bahsedilmemesini eleştirdi.

Khanna, DNC raporunda Gazze'ye dair "tek kelime" edilmemesine tepki göstererek "Kaybetmemizin başlıca nedenlerinden biri, İsrail ve (Başbakan Binyamin) Netanyahu Gazze'de soykırım yaparken onlara verdiğimiz sınırsız destekti. Partimiz, insan haklarını her şeyin üstünde tutmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Khanna, Demokrat Partinin 2028'deki seçimleri kazanabilmesi için acı gerçekleri dile getirmesi ve bunlarla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.