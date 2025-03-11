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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki soykırıma karışan İsrailli şirketlerin AB'nin araştırma fonlarından yararlandığı bildirildi

AB'nin araştırma programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) çerçevesindeki fonların, İsrail'in Gazze'deki soykırımında yaygın olarak kullandığı drone teknolojisinin geliştirilmesine aktarıldığı belirtildi.

Selen Valente Rasquinho  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Gazze'deki soykırıma karışan İsrailli şirketlerin AB'nin araştırma fonlarından yararlandığı bildirildi

Brüksel

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol Grup, bugün AP Genel Kurulunda Horizon Europe ile ilgili bir rapora dair yapılan oylamanın ardından yazılı açıklama paylaştı.

Açıklamada, "AB Komisyonu, rekabetçilik konusundaki yeni takıntısı tarafından yönlendirilen Horizon Europe fonlamasına yönelik dengesiz bir yaklaşım gösterdi. Rapor, yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı (FP10) kapsamında 'çift kullanımlı' (hem sivil hem askeri amaçları için kullanılabilecek) araştırmalar için fonlamayı endişe verici bir şekilde destekliyor." denildi.

Bu durumun savaş bölgelerinde yapılan araştırmaları fonlamak için kapıyı açık bıraktığının belirtildiği açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Çok sayıda rapor, İsrail'e karşı ciddi savaş suçlarıyla soykırım iddialarına ve İsrail Başbakanı Binyamin​​​​​​​ Netanyahu'nun tutuklanması için bekleyen uluslararası bir emre rağmen AB araştırma fonlarının İsrail savunma şirketlerine akmaya devam ettiğini ortaya koydu. Uzman raporları, Horizon Europe fonlarından milyonlarca doların Gazze savaşında yaygın olarak kullanılan İsrail drone teknolojisinin geliştirilmesine gittiğini ve bölgeden dönen sağlık görevlilerinin İsrail ordusu tarafından drone teknolojisiyle çocukların hedefli bir şekilde öldürüldüğünü bildirdiğini tespit etti."

Açıklamada, rapora Sol grup adına katkıda bulunan Belçikalı milletvekili Rudi Kennes'in şu ifadelerine yer verildi:

"Avrupa'nın araştırma fonu, askeri projeleri değil, toplumsal ilerlemeyi desteklemelidir. Bu rapor ise işgal altındaki topraklarda kullanılan İsrail silahları ve gözetleme yazılımları gibi insan hakları ihlalleriyle bağlantılı fonlama girişimlerini destekliyor. Kontrol şirketlere verilirken, şeffaflık ve demokratik denetim ortadan kalkıyor. Toplumu ön planda tutmak yerine bilim, iş çıkarları ve askeri yetenekler için kullanılıyor. Bu kabul edilemez. Buna karşı oy kullanacağız."

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