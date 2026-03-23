Lübnan'da İsrail'in saldırı tehdidi karşısında zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıkladı.

Ethem Emre Özcan, Muhammed Emin Canik  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Beyrut

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seyyid, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişinin başvurduğu belirtti.

Açılan 645 barınma merkezine 133 binden fazla kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşan Bakan Seyyid, yerinden edilenlere gerekli hizmetleri sunmak için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle koordineli çalıştıklarını söyledi.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'yi yarım saat içinde 3 kez hedef aldı.

İsrail saldırısının ardından başkent Beyrut ve çevresinde güçlü patlama sesi duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

Beyrut ve çevresinde uçak sesleri duyuluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyrut'taki Hizbullah altyapısını hedef alan hava saldırıları başlattıklarını" belirtti.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

