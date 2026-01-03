Dolar
Gündem

Sarıkamış'ta şehitler için yapılan kardan heykeller açıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, İdris Karaoğul  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan kardan heykeller açıldı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Kars

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bırakan Göktaş ve beraberindekiler katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Açılış sırasında, Türk Hava Kurumu görevlileri, paramotorlarla Türk bayrağı ve Sarıkamış mottosunun bulunduğu "Bu Toprakta İzin Var" posterini taşıyarak uçuş yaptı.

Heykeller, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülen kardan heykel çalışması 10 günde tamamlanmıştı.

JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale'deki 57. Alaya ithafen Sarıkamış'ta konuşlanan 57. Komando Taburu'nda görevli komandolar ve JAK timleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak meşalelerle zirveden indi.

Meşalelerle inen askerler, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 111. Yıl" yazısını ateşledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösteri yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin ardından Bakan Göktaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

