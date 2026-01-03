Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki gelişmelere ilişkin açıklama
Dışişleri, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etme çabalarını önemli bulduğunu, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi çağrısını ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığından Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara olan desteği de yinelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.