Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etme çabalarını önemli bulduğunu, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi çağrısını ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Sercan İrkin  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
İstanbul

Dışişleri Bakanlığından Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad'da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara olan desteği de yinelendi.

