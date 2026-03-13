Suudi Arabistan 45 İHA'nın engellendiğini duyurdu, Bahreyn'de alarm sirenleri çaldı
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 45 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bahreyn genelinde ise alarm sirenleri çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.
İstanbul
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, gece boyunca Suudi Arabistan hava sahasına giren 45 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, imha edilen 45 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 64 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bahreyn'de vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı, vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Dubai’de bir binanın cephesine şarapnel parçaları düştü
Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yetkili birimlerin olayla ilgilendiğini ifade etti.
Kent merkezindeki bir binanın cephesine, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğü belirtilen açıklamada, olayın “basit bir kaza” olduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai’de bir binadan duman yükseldiği görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri, son günlerde ülkesinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını belirterek, bu saldırıları kınamış ve yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.
İran, en çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve İHA fırlattı
İran, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana karşı saldırı düzenlediği ülkelerdeki hedefler için en fazla füze ve insansız hava aracını (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) belirlediği hedeflere yönlendirdi.
Körfez ülkelerinin savunma bakanlıkları, İran'daki kuruluşlar, İsrail ordusu ve açık istihbarat-analiz kaynaklarından bölgedeki saldırıların dağılımına ilişkin derlenen verilere göre, İran bağlantılı saldırılarda Körfez ülkelerine yaklaşık 3 bin 186 füze ve İHA yöneltildi.
İran'ın mühimmatı Körfez ülkeleri arasında en çok BAE topraklarını hedef aldı.
İran'a ait 1797 füze ve İHA, 28 Şubat-11 Mart tarihlerinde BAE'ye doğru fırlatıldı. Bu sayı, Tahran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.
İkinci sıradaki Kuveyt, 682 füze ve İHA ile hedef alınırken Bahreyn'e 285, Katar'a 237'den, Suudi Arabistan'a 170'ten ve Umman'a 15'ten fazla füze ve İHA fırlatıldı.
Öte yandan, İran bağlantılı saldırılarda İsrail de 650'den fazla füze ve İHA'yla hedef alındı ancak ne İran ne de İsrail, kayıtlarındaki rakamları tam olarak paylaşmadı.
Hedef alınan ülkelerdeki savunma sistemleri, bunların büyük bölümünü etkisiz hale getirdi, bir kısmı isabet kaydetti.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.