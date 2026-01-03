Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."
AFAD'dan depreme ilişkin açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.