Dolar
44.19
Euro
50.44
Altın
5,020.24
ETH/USDT
2,074.00
BTC/USDT
70,579.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani için Tecriş Meydanı'ndaki İmamzade Salih Türbesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Teknoloji

Mühendis adayları geliştirdikleri deniz aracıyla Norveç'te yarışacak

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, tasarladıkları tam otonom insansız su üstü deniz aracıyla Norveç'te düzenlenecek olan "Njord Autonomous Ship Challenge" yarışmasına katılarak uluslararası başarı elde etmeyi hedefliyor.

Suat Öztürk  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Mühendis adayları geliştirdikleri deniz aracıyla Norveç'te yarışacak Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Fırat Üniversitesinin farklı mühendislik bölümlerinde öğrenim gören 10 öğrenci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesinde "Gelidonya" takımını kurarak çalışmalar yürütüyor.

Öğrenciler, geçen yıl yaptıkları çalışmalar kapsamında kendi yazılımlarını kullanarak harita noktalarını takip edebilen, engelleri otonom şekilde aşabilen ve angajman görevlerini yerine getirebilen "Küheylan" adlı tam otonom insansız su üstü deniz aracını tasarladı.

Yapay zeka algoritmaları da ekip tarafından geliştirilen insansız deniz aracıyla TEKNOFEST 2025'te İnsansız Deniz Aracı kategorisinde 284 takım arasında ikinci olan takım, uluslararası yarışmalara gözünü dikti.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren takım, geliştirdikleri insansız su üstü deniz aracının teknik özelliklerini içeren ilerleme raporunu "Njord Autonomous Ship Challenge" yarışmasına gönderdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, Norveç'in Trondheim kentinde 10-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek yarışma için kompozit bileşenlerden oluşan yeni bir prototip üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Takım, uluslararası yarışmada birincilik hedefliyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi idealine katkı sunacağız"

Takım kaptanı Yunus Emre Güler, AA muhabirine, TEKNOFEST'te elde ettikleri başarının ardından çalışmalarını devam ettiklerini söyledi.

Geleceğin teknolojilerini geliştirerek Milli Teknoloji Hamlesi idealine katkı sunacaklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Bu yıl Norveç'teki yarışma için kompozit malzemeler kullanarak daha sağlam bir yapıya sahip yeni bir prototip geliştirmeyi planlıyoruz. Aracımızı daha da geliştirerek otonom su üstü aracı kategorisinde yenilikler ortaya koymayı hedefliyoruz. Günümüzde savunma sanayisinin ve milli savunma gereksinimlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz de bu ülkenin gençleri olarak savunma sanayisine katkı sunmak ve bu alanda yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Ülkenin gençleri olarak ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını anlatan Güler, "Milletimizin teknolojiye olan ilgisini ve devletimizin bu alanda yaptığı yatırımları çok iyi biliyoruz. Bizlerin de destekleneceğine olan inancımız tam. Desteklenerek Norveç'teki gibi uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yarışmada derece elde etmeyi hedefliyoruz"

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mustafa İsa Oruçtutan da takımda mekanik ve yazılım alanlarında görev aldığını belirtti.

Başarılarını uluslararası yarışla taçlandırmak istediklerini aktaran Oruçtutan, şöyle konuştu:

"Barbaros Hayrettin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' sözünden ilham alarak çıktığımız bu yolda TEKNOFEST'te Türkiye ikinciliğini elde ettik ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ise uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsil etme fırsatı elde ettik. Bu bizim için ayrı bir önem taşıyor. Aracımızı bu yıl daha farklı ve gelişmiş kompozit bileşenlerle üreterek Norveç'te düzenlenecek yarışmada derece elde etmeyi hedefliyoruz."

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Aydemir ise takımda görüntü işleme alanında görev yaptığını belirterek insansız deniz aracının daha iyi tespitler yapabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Aydemir, "İnsansız deniz aracımızın gözü üzerinde çalışıyorum. Bu sistemin daha iyi görmesi ve daha doğru tespitler yapabilmesi için çalışmalar yürütüyorum. Norveç'te düzenlenecek yarışmada da ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Orada elde edeceğimiz başarıyla ailelerimizi ve ülkemizi gururlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trafik polisleri, zorlu parkurlarla sahada karşılaşabilecekleri senaryolara hazırlanıyor
Kırmızı bültenle aranan 18, ulusal seviyede aranan 27 suçlu Türkiye'ye getirildi
Doğuda kar ile soğuk hava etkili oluyor
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden seyahat uyarısı
Fatih'te apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Mühendis adayları geliştirdikleri deniz aracıyla Norveç'te yarışacak

Mühendis adayları geliştirdikleri deniz aracıyla Norveç'te yarışacak

Elazığ'da kız öğrenciler huzurevi sakinleriyle iftarda ramazan coşkusunu yaşıyor

Elazığ'da YEDAM 6 yılda 677 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verdi

Üniversiteli kızlar, yurtta geleneksel tariflerle yöresel yemekleri öğreniyor

Üniversiteli kızlar, yurtta geleneksel tariflerle yöresel yemekleri öğreniyor
Elazığ'da güneş enerjisi santraliyle desteklenen serada üretimin artırılması hedefleniyor

Elazığ'da güneş enerjisi santraliyle desteklenen serada üretimin artırılması hedefleniyor
Genç yaşta bağımlısı olduğu sanal kumardan Yeşilayın desteğiyle kurtuldu

Genç yaşta bağımlısı olduğu sanal kumardan Yeşilayın desteğiyle kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet