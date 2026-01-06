Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
Dünya

Katar: Gazze'ye yardım girişi, müzakerelerde siyasi şantaj olarak kullanılamaz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'ye insani yardım girişinin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi müzakerelerinde bir şantaj olarak kullanıldığını söyledi.

Ali Altunkaya  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Katar: Gazze'ye yardım girişi, müzakerelerde siyasi şantaj olarak kullanılamaz

Doha

Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın arabulucu olduğu, Hamas ile İsrail arasında devam eden Gazze'deki ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yoğun temaslar yürütüldüğünü belirten Ensari, yardım tırlarının Gazze'ye girişinin engellenmesine ilişkin "İsrail'e insani yardımların müzakere görüşmelerinde siyasi şantaj aracı haline getirilmemesi gerektiğini defalarca vurguladık." dedi.

Arabulucuların Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini sağlamak için var gücü ile çalıştığını vurgulayan Ensari, sahadaki ve müzakere masasındaki gelişmelerin ciddi karmaşıklıklar içerdiğini dile getirdi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunun müzakerelerin merkezinde yer aldığını kaydeden Ensari, yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak bu konuda temasların sürdüğünü ifade etti.

Ensari, "Siyasi ihtilaflarda insani yardımların bir baskı ve şantaj aracı olarak kullanılmasını kesin biçimde reddediyoruz." diye konuştu.

Arabulucuların Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik çabalarına da değinen Ensari, "Gazze'de savaşın durdurulmasına yönelik anlaşmanın ikinci aşamasının hayata geçirilmesi için zaman sınırlaması koymuyoruz. Karmaşıklıklar devam ediyor ve bu da çabaların sürdürülmesini zorunlu kılıyor." dedi.

Ensari, "Gazze'deki trajik savaşın son bulması ve kapsamlı bir barış sürecine geçilmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ensari, Katar'ın Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulunmasını hedefleyen her türlü uluslararası çabaya katkı sunmaya hazır olduğunu, Suudi Arabistan'da devam eden Yemen diyaloğunu destekleme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda Riyad'ın girişimlerine destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail çeşitli bahanelerle anlaşmanın ikinci aşamasına geçişini geciktirmişti.


