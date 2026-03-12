İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve Şueyfat-Marusiyye bölgelerine hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve yakınındaki Şueyfat-Marusiyye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu noktaya hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin dışındaki Şueyfat-Marusiyye bölgesinde bir binayı hedef aldı.
İsrail uçakları ayrıca Dahiye'deki Leyleki Mahallesi'ne saldırı düzenledi.
İsrail ordusu kısa süre önce Şueyfat-Marusiyye bölgesi için saldırı tehdidinde bulunmuştu.
İsrail ordusu akşam saatlerinde de başkentteki El-Başura ve Balat Sokağı mahallelerinde saldırı tehdidinde bulunduğu 2 binayı ve Dahiye bölgesini hedef almıştı.
İsrail’de Lübnan’a bir hafta içinde geniş çaplı kara harekâtı başlatmak için istişareler yapılıyor
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, Lübnan’da geniş kapsamlı bir kara harekâtının başlatılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği ve operasyonun bir hafta içinde başlayabileceği ifade edildi.
Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin bu akşam yapacağı toplantıda Lübnan’a yönelik kara harekâtının ele alınacağı belirtildi.
KAN'ın haberinde, bir hafta içinde başlaması muhtemel geniş çaplı kara harekâtının, Lübnan’ın güneyinin kontrol altına alınmasını ve bölgede ana konuşlanma noktaları oluşturulmasını hedeflediği aktarıldı.
Haberde ayrıca güvenlik kabinesinin toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına ne ölçüde ilerleyeceği ve ülkenin güneyinde planlanan askerî operasyonun süresinin de ele alınacağı ifade edildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.
Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.