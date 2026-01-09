Dolar
43.14
Euro
50.22
Altın
4,509.04
ETH/USDT
3,133.20
BTC/USDT
91,798.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı

Katar, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçilik binasının, kaynağı belirsiz bir hava saldırısı sonucu hasar gördüğünü duyurdu.

Omar Alothmani, Esat Fırat  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

İstanbul

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dün gece başkent Kiev’de meydana gelen hava saldırısı sonucu Katar’ın büyükelçilik binasının hasar görmesinden derin üzüntü duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, diplomatlar veya büyükelçilik personelinden zarar görenin olmadığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçiliklerin, diplomatik misyonların, uluslararası kuruluşların genel merkezlerinin ve sivil tesislerin krizlerin sonuçlarından korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, personelin uluslararası hukuka uygun şekilde güvence altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna krizinin uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri çerçevesinde diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunularak, Katar’ın kararlı tutumunu yineleyerek, gerilimi azaltmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara tam destek verdiği bildirildi.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de bu sabah yaptığı açıklamada, Moskova’dan herhangi bir açıklama gelmeden, Kiev’e düzenlenen saldırı sırasında Rusya’ya ait bir insansız hava aracının Katar’ın büyükelçilik binasına zarar verdiğini belirtmişti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Katar’ın Rusya ile esir değişimi konusunda yürütülen görüşmelere arabuluculuk yaptığını da aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Savunma Bakanı: Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimizi bir anlaşmayla taçlandırmış olacağız
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
Hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazetecilerin isimleri basın müzesinde yaşatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı

Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı

Moskova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı

Katar’da, günlük "deve geçidi" geleneği devam ediyor

Katar’da, günlük "deve geçidi" geleneği devam ediyor
Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik
Rusya: ABD'yi uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırıyoruz

Rusya: ABD'yi uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet