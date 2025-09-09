Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
