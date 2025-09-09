Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti

Zafer Fatih Beyaz  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

