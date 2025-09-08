Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Mümin Altaş  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
