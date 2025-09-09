Dolar
Gündem

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla hava gösterisi yaptı.

Hüseyin Bağış  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten İzmir'in kurtuluşunun 103. yılına özel gösteri Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Yıldızları'nın sergilediği akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı.

Ardından SOLOTÜRK'ün nefes kesen manevraları, meydanı dolduran kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve marşlarla gösteriye eşlik ederken, cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarla etkinliği ölümsüzleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
