Dolar
41.27
Euro
48.60
Altın
3,635.86
ETH/USDT
4,311.40
BTC/USDT
112,278.00
BIST 100
10,449.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sefa Bilgitekin  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göktaş, NSsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocukları korumak adına önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin paylaşım
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak Oxford'un yeni reklam yüzü oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama
İzmir'de planlı su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti

Benzer haberler

Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım

Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi öğrenciler için SYDV'lere 1,5 milyar lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi öğrenciler için SYDV'lere 1,5 milyar lira kaynak
"Okuryazarlık Seferberliği" ile yaklaşık 1,9 milyon kişiye ulaşıldı

"Okuryazarlık Seferberliği" ile yaklaşık 1,9 milyon kişiye ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet