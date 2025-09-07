Dolar
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi öğrenciler için SYDV'lere 1,5 milyar lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,5 milyar lira ilave kaynak aktardıklarını bildirdi.

Duygu Yener  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Ankara

Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler için uyguladıkları eğitim yardımlarına yeni eğitim-öğretim döneminde de kapsam ve miktar artırarak devam edeceklerini belirtti.

Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçlarının eğitim materyali yardımı başlığı altında öğrencilere ulaştırıldığını aktaran Göktaş, taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilere de barınma-taşınma, yemek giderleri gibi yardımlar yapıldığını kaydetti.

Bakan Göktaş, lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin de sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini, ayrıca ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerinin gezi ve sportif faaliyetlere katılımının desteklendiğini ifade ederek, yükseköğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere de çeşitli eğitim yardımları yapıldığını vurguladı.

Göktaş, ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ailelerinin yanına gidip-dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet halindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programından da yararlanabildiklerini hatırlattı.

Mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum demektir"

Aile Yılı'nda öğrencileri aileleriyle bir araya getirmek için farklı destek programlarını hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, "Çünkü mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum ve müreffeh bir ülke demektir." ifadesini kullandı.

2025 Aile Yılı'nın Ocak-Temmuz döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonundan 64 milyon lira kaynak ayrıldığını kaydeden Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV'lere 2,5 milyar liradan fazla ilave kaynak verildiğini aktardı.

Mahinur Özdemir Göktaş, aynı amaçla 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira ilave kaynak aktarıldığını, tüm kaynakların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanıldığını dile getirdi.

