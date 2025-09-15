Dolar
41.36
Euro
48.60
Altın
3,636.86
ETH/USDT
4,634.00
BTC/USDT
116,200.00
BIST 100
10,357.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Göksel Cüneyt İğde  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu/Düzce

Yolun Bolu ve Düzce geçişinde, Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri, güzergahta etkili olan sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü
Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 364 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet