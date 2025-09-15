Dolar
Gündem

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Serhat Çetinkaya  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Konya

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Adresinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

