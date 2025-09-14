Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,667.40
BTC/USDT
116,068.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde 272 bin ziyaretçiyi ağırladı

Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272 bin 491 kişi ziyaret etti.

Abdullah Doğan  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde 272 bin ziyaretçiyi ağırladı

Konya

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bahçe, 98 türe ait bitki ile 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

Müzede kral yılan, dev salyangoz ve papağan gibi canlılar da yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açıklamasında, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Konya'ya gelen misafirlerin Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz, bu yaz döneminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek 272 bin misafirimizi ağırladı. Misafirlerimiz, kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor
Hastanede boğazına poğaça parçası kaçan hastayı, tıbbi sekreter Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde 272 bin ziyaretçiyi ağırladı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde 272 bin ziyaretçiyi ağırladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet