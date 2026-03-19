Höşmerim

Konya'nın geleneksel mutfağında önemli bir yere sahip höşmerim, özel günlerde ve misafir sofralarında sevilerek tüketilen yöresel tatlılar arasında yer alıyor.

Serhat Çetinkaya  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Selçuklu saray mutfağının zenginliğini bugüne taşıyan Konya'nın tatlılarından höşmerimin yapımı anlatıldı.

Kendine özgü pişirme yöntemiyle hazırlanan tatlıda su yerine süt ve kaymak kullanılması, höşmerime karakteristik lezzetini ve kıvamını kazandırıyor.

Konya höşmerimi, sade yapısıyla, peynir ve irmik kullanılarak yapılan Balıkesir ve Trakya gibi yörelerin höşmerimlerinden ayrışıyor.

Tatlının yapımını AA muhabirine anlatan şef Fatma Savca, özgün tarifin korunmasına önem verdiklerini söyledi.

Uzun süre karıştırılarak yapılmasının emek isteyen bir süreç olduğunu vurgulayan Savca, "Höşmerim Konya mutfağında nesilden nesile aktarılan tariflerden biridir. Yapımında kullanılan süt ve kaymağın taze olması lezzeti doğrudan etkiler. Tatlı pişerken renk ve kıvamın dikkatle takip edilmesi gerekir." dedi.

Konya höşmerim tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

  • 440 gram buğday unu
  • 600 gram beyaz şeker
  • 1 kilo kaymak
  • 1,4 litre süt
  • 70 gram tereyağı

Yapılışı

  1. Bir tavanın veya tencerenin içine süt ve şeker ilave edilerek kaynatılır.
  2. Başka bir tencerede ise kaymak, tereyağı gibi sarı renk alana kadar durmadan karıştırılarak kaynatılır.
  3. Kaynayan kaymağa tereyağı eklenir ve pembeleşinceye kadar sürekli karıştırılarak kaynatmaya devam edilir.
  4. Kıvama gelen kaymak ve tereyağı karışımına un eklenir, rengi kahverengiye dönene kadar kavrulur.
  5. Kavrulma tamamlandıktan sonra içine, önceden hazırlanan şekerli süt eklenir ve kıvam alana kadar pişirilir.
  6. Sütü tamamen çeken ve kıvamını alan höşmerim, servis için tabağa alınır ve istenen şekil verilerek servisi yapılır.
  7. İsteğe bağlı olarak ufalanmış Antep fıstığı içi, ceviz içi veya dondurma ile beraber servis edilebilir.
