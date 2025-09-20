Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,472.20
BTC/USDT
115,676.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda’da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü

Hollanda’nın Lahey kentinde aşırı sağcı bir grubun hükümetin sığınmacı politikasının sıkılaştırılması talebiyle düzenlediği protesto şiddete dönüştü.

Abdullah Aşıran  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Hollanda’da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü Fotoğraf: Mouneb Taim/AA

Lahey

Malieveld Meydanı’nda başlayan gösteride eylemciler, parlamentoya giden A12 otoyolunu kapatarak polise taş ve şişe attı, bir polis aracını ateşe verdi.

Polis ile eylemciler arasında çatışmaların yaşandığı gösteride, eylemciler polislere saldırdı.


Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen’ın gösteriyi iptal etmesi üzerine eylemciler, şehir merkezine yürüdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eylemciler, Demokratlar 66 (D66) Partisi’nin binasına saldırarak camlarını kırdı ve bir çöp konteynerini ateşe verdi.

Geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Lahey’de yaşanan olayları “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Schoof, “Eylemcilerin polis memurlarına saldırması, polis araçlarına ve D66 binasına zarar vermesi kabul edilemez. Gösteri için her zaman yer vardır, ama şiddet için asla.” paylaşımında bulundu.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise, polisin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haberde, iki foto muhabirin eylemciler tarafından darp edildiği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hollanda’da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü

Hollanda’da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçmek için sahaya çıkacak

İsrail’in Necef Çölü bölgesinde gerçekleştirdiği yıkımla evsiz bıraktığı Filistinlilerden protesto

Avrupalı akademisyenler üniversitelerin İsrail'le işbirliğini durdurması gerektiğini vurguluyor

Avrupalı akademisyenler üniversitelerin İsrail'le işbirliğini durdurması gerektiğini vurguluyor
Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi Hollanda oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi Hollanda oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet