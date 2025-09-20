Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,484.70
BTC/USDT
115,924.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde başlayan ve diğer iş yerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

ABD basınına göre, Netanyahu Trump yönetiminden Mısır'a baskı yapmasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı Sina Yarımadası'nda askeri varlığını arttırdığı öne sürülen Kahire yönetimine baskı yapmasını istediği belirtildi.

Burak Dağ  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
ABD basınına göre, Netanyahu Trump yönetiminden Mısır'a baskı yapmasını istedi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Kudüs

ABD merkezli Axios haber sitesinin Washington ve Tel Aviv'den yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün etmek isteyen İsrail ile olası bir sürgüne "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacaklarını" vurgulayarak karşı çıkan Mısır arasında ilişkilerin Sina Yarımadası'ndaki sözde askeri yığınak nedeniyle gerildiği ifade edildi.

Axios'a konuşan iki İsrailli yetkili, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki uçak pistlerini askeri amaçlarla kullanabilmesi için genişlettiğini ve füze depolamak için olduğuna inanılan askeri yeraltı tesisleri kurduğunu ileri sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Mısırlıların Sina'da yaptıkları çok ciddi ve çok endişeliyiz." ifadelerini kullanan İsrailli yetkililerden biri, Netanyahu'nun, Kahire yönetimiyle yapılan doğrudan görüşmelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından ABD'den baskı yapmasını istediğini söyledi.

Öte yandan Axios'a konuşan Mısırlı yetkili ise İsrail'in iddialarını yalanladı.

Netanyahu'nun, hafta başında İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, ABD'nin garantörlüğünde 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın Kahire yönetimince önemli ölçüde ihlal edildiğini söylediği ve sözde ihlalleri sıralayan bir liste sunduğu aktarıldı.

Netanyahu, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı çıkan Mısır'a tepki göstermişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Abu Ali Express" isimli sosyal medya kanalına verdiği röportajda, Mısır'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine karşı güçlü muhalefetine değinmişti.

Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Mısır'dan "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacağız" açıklaması

Netanyahu'nun Mısır'a yönelik suçlayıcı ifadelerine Kahire yönetiminden sert tepki gelmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği vurgulanmıştı.

İsrail'in bölgede sürdürmeye çalıştığı kaos ortamına karşı durulması, ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısı yapılmıştı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya, Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı sadece Filistinlilerin tekrar sürgün edilmesi ve diasporaya gönderilmesi için açmak istediğine işaret eden Raşvan, "Sen sözünde durmalısın, Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor

Benzer haberler

ABD basınına göre, Netanyahu Trump yönetiminden Mısır'a baskı yapmasını istedi

ABD basınına göre, Netanyahu Trump yönetiminden Mısır'a baskı yapmasını istedi

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç ve Yunanistan'da protesto edildi

Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak
Atina'da Filistin destekçileri, İsrailli yatırımcılara ait oteli kırmızı boyayla protesto etti

Atina'da Filistin destekçileri, İsrailli yatırımcılara ait oteli kırmızı boyayla protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet