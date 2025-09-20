Dolar
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde başlayan ve diğer iş yerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Esat Fırat  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, insansız hava aracı (İHA) ile Nebatiye kentindeki El-Hardeli yolu üzerinde bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberde saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ile Bint Cubeyl kentlerinde iki araca düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) LübnanGeçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.​​​​​​​

