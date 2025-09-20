İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç, Yunanistan, Bosna Hersek ve Avusturya'da protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm, Yunanistan'ın başkenti Atina, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen protestocular, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü "soykırım savaşının" sona ermesini talep etti.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrailli şirketlerin boykot edilmesi ve İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.
"Bu bir savaş değil, soykırım", "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Direniş, özgürlük, adalet ve yeniden yapılanma" sloganları atan İsveçliler "Soykırımı durdurun" mesajı verdi.
Gösteriye destek veren İsveç'in en büyük gazetesi Aftonbladet'in köşe yazarı Jan Guillou, AA muhabirine İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığını söyledi.
Eskiye göre Filistinlileri destekleyenlerin oranının arttığını kaydeden Guillio, "Burada toplandık çünkü gerçeği dile getirmek zorundayız. Filistin’de yaşanan şey bir soykırımdır. Bunu herkes görebiliyor. İsveç'te çok az kişi bunu kabul etmeye cesaret ediyor. Soykırımı açıkça kabul etmeleri için hükümetimizi zorlamalıyız." dedi.
Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA
Filistin konusunda dünyanın bölündüğünü belirten Guillou, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya sessiz değil ama bölünmüş durumda. Amerika, İsrail’in yanında. İsveç de bugün İsrail’in gelecekteki müttefiki olma yolunda ilerliyor. Ama Norveç, İrlanda ve özellikle Türkiye bu olanlara gözlerini kapatmıyor ve Filistin'i destekliyor. Dünya ikiye ayrılmış durumda. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu uluslararası kamuoyunda çok şey kaybetti. Bütün köprülerini yıktı. Yine de durdurulamazmış gibi davranıyor. Çünkü kafasında tek bir hedef var: Siyonist hayali gerçekleştirmek. Filistin'i yok etmek."
Yunanistan
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı sol partilerin çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen göstericiler Atina'daki Sintagma Meydanı'ndaki meclis binasının önünde toplandı.
Buradan yürüyüşe geçen eylemciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Kendini savunma değil, soykırım" sloganları atarak Panepistimiu Caddesi boyunca yürüdü.
AA muhabirine konuşan Vangelia Sotivopulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Şu an Filistin meselesi dünyamızın en büyük meselesi. Filistin kaybedilirse, insanlık adaleti de kaybolur, uluslararası hukuk da kaybolur." dedi.
Dünyanın farklı yerlerinden gelen Filistin'e destek mesajlarını değerlendiren Sotivopulu, "Her bir insan, her nerede, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, hangi etnik kimlikten olursa olsun İsrail devletinin izole edilmesi için elinden geleni yapmalı. İsrail, devlet bile değil. Anayasası yok, sınırları yok. Hiçbir şeyi yok. Sadece katil bir ordu, daha fazlası değil." diye konuştu.
Eylemcilerden Despina Panayotopulu ise Yunan halkının tarihi olarak Filistin halkını sevdiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) de birkaç gün önce resmi olarak soykırım olarak tanımladığı, yüzyılın bu en büyük trajedisi karşısında, ona silah göndererek ve ondan silah kabul ederek İsrail ile işbirliği yapan Yunanistan hükümetine de karşı geliyoruz. Yaşasın Filistin halkı!" yorumunu yaptı.
Küresel Sumud Filosu çerçevesinde gerçekleşen Gazze'ye destek inisiyatifinin bir dayanışma olduğunu belirten Panayotopulu, "Bu dayanışmanın etnik, dinsel bir ayrımı olmadığını görüyoruz. Biz yaşamdan yanayız. Ortada tek bir soru var, 'Sen yaşamdan mı ölümden mi yanasın?' Biz yaşamdan, adaletten, eşitlikten yanayız." dedi.
Bir konferansa katılmak üzere Londra'dan Atina'ya gelen ve buradaki Filistin'e destek eylemine katılan Chrisy A. ise "Soykırıma dayanamıyoruz. Kardeşlerimiz, çocuklar her gün katledilirken dayanamıyoruz. Bunu durdurmalıyız. Filistin halkına olanlar için toplu bir hareket başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA
Bosna Hersek
Başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toplanan kalabalık "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşırken, İsrail'in Gazze'de öldürüldüğü kadın, çocuk ve yaşlıları temsilen parklara oyuncak, başörtüsü ve ayakkabı bıraktı.
Bosna Hersek'teki Filistin Birliği, ASUS İşbirliği ve Çevre Derneği ile Bosna Hersek-Filistin Dostluk Derneği tarafından düzenlenen gösteride Filistin bayrağı üzerine "soykırım" yazısı da yansıtıldı.
Kalabalık, "Özgür Filistin", "Çocuklar için yaşam" yazılı dövizler taşırken, uluslararası topluma somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
Avusturya
Avusturya'da faaliyet gösteren 40'dan fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) düzenlediği gösteriye binlerce Filistin destekçisi katıldı.
Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA
İsrail'e yaptırım çağrısıyla Viyana'daki Avusturya parlamentosuna yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "İsrail'i boykot edin" sloganları attı.
Filistin destekçileri yürüyüşte, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankartların yanı sıra "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler de taşıdı.
"Gazze'de yaşananlar, insan onurunun hiçe sayılması ve yok edilmesidir"
Parlamentonun önünde konuşma yapan Katolik Rahip Günter Reitzi, zulme uğrayan ve katledilenlerle dayanışma içinde olanların sayısının gerçekten etkileyici olduğunu belirtti.
Reitzi, "Buraya katılmak konusunda çok uzun süre tereddüt ettim. Bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun (Nazilerin Propaganda Bakanı) Goebbels'ten alıntı yapmasıyla kararım kesinleşti. İsrail Başbakanı'nın Goebbels'ten alıntı yapması inanılmaz bir şey. Ama bu sayede tereddüt etmeden buraya gelmeye karar verdim." diye konuştu.
Rahip Reitzi, "Gazze'de yaşananlar, insan onurunun hiçe sayılması ve yok edilmesidir." ifadesini kullandı.
Gazze'de çocukların korkmuş, çaresiz yüzlerini, yemek kuyruğunda bekleyen kadınların acı dolu bakışlarını ve tam anlamıyla bir yıkım gördüklerini dile getiren Reitzi, "Sadece nefret ve şiddet içinde büyüyen çocukların sonu ne olacak? Bu, yeni şiddetin tohumları değil mi? İnsanların vatanlarından mahrum bırakılmasını, babaların, kadınların, çocukların, aile üyelerinin kaçırılıp ölüme terk edilmesini nasıl haklı gösterebiliriz?" dedi.
"Soykırıma destek verdikleri ve soykırımı mümkün kıldıkları için hesap soracağız"
Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Avusturya'dan aktivist Daniel Jungmayer, "apartheid devleti İsrail'e karşı yaptırım uygulanması ve Gazze ve tüm Filistin'de soykırımın sona erdirilmesini" talep etmek için bir araya geldiklerini vurguladı.
Jungmayer, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerinden, işgal politikasından ve yaklaşık 2 yıldır devam eden ve canlı yayınlanan soykırımından yararlananları boykot ettiklerini belirtti.
Aktivist Jungmayer, "Bunları tespit etmek, soykırıma destek verdikleri ve soykırımı mümkün kıldıkları için hesap soracağız." dedi.
"Soykırımdan ekonomik olarak faydalanıyorlar"
Yahudi Anti-Siyonist İnisiyatifi'nden aktivist Dalia Sarig-Fellner, AA muhabirine verdiği demeçte, burada, Avusturya hükümetine, nihayet İsrail'e yaptırım kararı almaları gerektiği mesajını verdiklerini aktardı.
Sarig-Fellner, Batı ülkelerinin suç ortağı olduğunu belirterek, "Bu çok açık. Soykırımdan ekonomik olarak faydalanıyorlar. İsrail'in öncülüğünü yaptığı bu emperyalist sistemi güçlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Derhal engel olunmadığı sürece İsrail'in soykırıma devam edeceğini belirten Sarig-Fellner, ABD ve Avrupa'nın silah tedarikini durdurması gerektiğini ifade etti.