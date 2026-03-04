Dolar
43.96
Euro
51.22
Altın
5,134.13
ETH/USDT
2,175.30
BTC/USDT
73,566.00
BIST 100
12,943.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs’ten yayındayız.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

Uluslararası Adalet Divanı, Paraguay'ın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

Selman Aksünger  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

Lahey

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Paraguay'ın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Paraguay müdahil olmak için bildirimde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paraguay'ın müdahillik bildiriminde, UAD Şartı'nın 63. maddesinin kendisine verdiği müdahillik hakkını kullandığı belirtildi.

Bildirimde Paraguay, soykırım unsurlarının genişletici yorumlanmasına yer verecek yasal veya normatif bir dayanak olmadığını savunarak, şunları vurguladı:

"Soykırım suçu, Sözleşme'nin amacıyla ve Divan'ın yerleşik içtihadıyla tutarlı bir şekilde yorumlanmalı ve uluslararası hukukun diğer ihlallerini kapsayacak şekilde genişletilmemelidir. Böyle bir genişleme, suçun belirgin ciddiyetini sulandırma, yasal kesinliği zayıflatma ve Sözleşme'nin araçsallaştırılması veya yanlış uygulanması için fırsatlar yaratma riski taşır. Dahası, uluslararası insancıl hukukun veya diğer yasal rejimlerin ihlal edildiği iddiaları Soykırım Sözleşmesi'nin kapsamının dışındadır."

Soykırım kastının yüksek ispat eşiği korunmalı

Paraguay, bildirimde, soykırım kastı eşiğinin ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında gerekli katı standardın korunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Niyetle ilgili yerleşik içtihat ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında gerekli katı standart terk edilmemelidir. Bu eşiğin herhangi bir şekilde genişletilmesi veya yeniden yorumlanması, Sözleşme'nin bütünlüğünü ve normatif çerçevesini zayıflatır ve hazırlayıcıların niyetinden uzaklaşır."

Bildirimde Paraguay ayrıca uluslararası örgütler veya diğer kuruluşlar tarafından üretilen raporların veya materyallerin delil değerinin değerlendirilmesinde özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini kaydederek, bunun metodoloji, kaynaklar, kapsam ve güvenilirliğin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektirdiğini belirtti.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Paraguay'ın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Paraguay'dan önce Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili, Maldivler, Bolivya, İrlanda, Küba, Belize, Brezilya, Komorlar ve Belçika davaya müdahil olmuştu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah’taki soykırım riski yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan’a raporlaması istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programındaki açıklamalarına ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu
Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı

Benzer haberler

Beyaz Saray: Trump'ın İran'a yönelik Kürt grupları silahlandırma planına onay verdiği" iddiası tamamen yanlış

Beyaz Saray: Trump'ın İran'a yönelik Kürt grupları silahlandırma planına onay verdiği" iddiası tamamen yanlış

Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

Almanya, İran'a karşı savaşa katılmayacak

AP üyeleri, İsrail'in hesap vermek zorunda kalmadığı için birçok ülkeye saldırabildiğini savundu

AP üyeleri, İsrail'in hesap vermek zorunda kalmadığı için birçok ülkeye saldırabildiğini savundu
WP: ABD, İran'a yönelik saldırılarında Anthropic'in yapay zeka uygulaması Claude'ı yoğun olarak kullanıyor

WP: ABD, İran'a yönelik saldırılarında Anthropic'in yapay zeka uygulaması Claude'ı yoğun olarak kullanıyor
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet