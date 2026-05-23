Sağanak bazı illerde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor Yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken; ev ve iş yerlerini su bastı, bazı tarım arazileri zarar gördü.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ardahan

Kent merkezinde etkili olan sağanak, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı.

Yağış nedeniyle araçların üzeri ile açık alandaki masa ve sandalyeler doluyla kaplandı.

Gaziantep

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Alleben Deresi'nin debisinin yağış sonrasında yükseldiği görüldü.

Afyonkarahisar

Aşağıçaybelen ve Yukarıçaybelen köylerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış sonrası oluşan su baskınları nedeniyle iki köyde ağaçlar devrildi, 25 parsel ekili tarım arazisi zarar gördü.

Aşağıçaybelen köyünde 2 köprü, elektrik telleri ve bir odunluk ile Yukarıçaybelen köyünde ise mezarlık duvarının hasar gördüğü bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Hatay'da temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor

Kentte 3 gün önce meydana gelen sağanak sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya, Defne, Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, selin beraberinde getirdiği çamur ve moloz yığınlarını temizleyerek su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Su baskını yaşanan evlerde de ekipler, zarar gören eşyaların tahliyesine ve temizlenmesine yardımcı oluyor.

Karaçay Köprüsü ulaşıma açıldı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde etkili olan aşırı yağışların ardından oluşan zararların belirlenmesi amacıyla "Zarar Tespit Komisyonu" oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, sel ve su baskınları nedeniyle hasar oluşan ev, iş yeri veya tarım arazileri için vatandaşların, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlara ve kaymakamlıklara 15 gün içinde başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanakta, 4 kişi hayatını kaybetmiş, sele kapılan bir kişi kaybolmuştu. Sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana gelmiş, ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı.