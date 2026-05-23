İstanbul'da "kurban yakalama timleri" göreve hazır İstanbul'da ilçe belediyelerinin "kurban yakalama timleri", bayramda kesintisiz görev yapmak için hazırlıklarını tamamladı.

Aralarında veteriner hekimler ve zabıta ekiplerinin bulunduğu timler özellikle kesim alanlarıyla kurban pazarları olmak üzere ilçe genelinde görev yapacak.

İhbarlar üzerine harekete geçecek ekipler, bayram boyunca hizmet verecek.

Bahçelievler'de belediyenin zabıta amirliğinden 4 personel ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden 6 hekim olmak üzere toplam 10 kişi görev yapacak.

Zabıta ekiplerinin sakinleştirici iğneyle yakalayacağı kurbanlıkların, veteriner hekimler tarafından muayene edilmesi planlanıyor.

Bahçelievler Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara hizmet etmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bayhan, kurban pazarında yapılacak nakiller sırasında kaçan kurbanlıkları yakalamak için ekip oluşturduklarını belirterek, "Herhangi bir kaçma durumunda ekibimiz ilaçla müdahale ederek hayvanı uyutacak. Daha sonrasında da sağlıklı bir şekilde gideceği yere nakledeceğiz. Ekibimiz bu durum için 24 saat mesai saati esasına göre çalışacak." dedi.

İlçe sınırları içerisinde kendilerine yapılacak olan tüm ihbarlara müdahale edeceklerini söyleyen Bayhan, "Üfleme borusu dediğimiz aleti kullanıyoruz. Bunun içine koyduğumuz anestezi ilacıyla hayvanı uyutuyoruz." diye konuştu.

Kentin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta ise 14 araç ve 28 kişilik bir ekibin sahada olması planlanıyor.

Öte yandan kurbanlık olarak alınan hayvanların sağlığı için de hayvan ambulansları hizmet verecek. Ekiplerin yapılan ihbarlara 10-15 dakika içinde müdahale etmesi hedefleniyor.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Amiri Ercan Yıldırım, herhangi bir kurbanlığın kaçması ihtimaline ilişkin müdahale timlerini oluşturduklarını anlattı.

Yıldırım, hem ilçe genelinde hem de kesimhanelerde ekiplerin görev yapacağını aktararak, "10-15 dakika gibi kısa sürede müdahale ederek herhangi bir aksaklık ve kaza olmadan kurban kesimlerine yardımcı olacağız. Vatandaşlarımız bize 444 0 411 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilir. Timlerimiz kurban kesimleri bitene kadar görev yapacak." ifadelerini kullandı.

İlçe belediyeleri ihbarlar doğrultusunda çalışacak

Bağcılar'da bayram boyunca ilçe belediyesinden 3 kişilik yakalama timi hazır olarak bekleyecek. Yakalama timleri ihbarlar doğrultusunda çalışacak, ekiplere, veteriner hekimler eşlik edecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde 2 kişiden oluşan ekip, bayram boyunca görev yapacak. Ekibe, veteriner hekimler eşlik edecek.

Pendik'te, Kurban Bayramı boyunca 3 ayrı yakalama timi görev yapacak. Yapılacak ihbarlar doğrultusunda hareket edecek olan timlere, veteriner hekimler eşlik edecek. Ekipler ihtiyaç halinde dron desteği de alabilecek.

Ümraniye Belediyesince eğitim gören 8 kişilik yakalama timi, Kurban Bayramı boyunca görev yapacak. Veteriner hekimlerin desteğiyle çalışacak olan ekipler, 444 9 822 numaralı Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden gelecek olan ihbarları değerlendirecek.

Çatalca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince vatandaşlardan gelecek ihbar ve taleplere 10 kişilik uzman ekiple müdahale edecek. Ekip, kurban satış ve kesim alanlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı bayram boyunca sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürecek.

Silivri Belediyesi ise 14 personelden oluşan 4 ekiple kendilerine gelecek kaçan kurban ihbarlarına müdahale etmek üzere hazır bekleyecek.