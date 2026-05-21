Bazı illerde sağanak etkili oldu Türkiye'nin çeşitli illerinde sağanak etkili oldu. Bartın'da sağanak sonucu ev ve yolları su bastı.

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak, etkisini artırarak devam etti.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da alt geçitlerde mahsur kaldı.

Bartın

Bartın'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini artıran sağanak, Muratbey köyünde sele yol açtı.

Derelerin taşmasıyla Karabük yolu kısmen su altında kaldı.

Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini de su bastı.

Kastamonu'daki sağanak denizin rengini kahverengiye dönüştürdü

Kastamonu'da sağanağın etkili olduğu sahil ilçelerinde çay yataklarından gelen çamurlu su, denizin renginde değişime neden oldu.

Kentin önemli akarsularından biri olan ve Abana ilçesinden Karadeniz'e ulaşan Ezine Çayı'nın debisinde son sağanaklarla artış yaşandı.

Çay yatağında geniş alana yayılarak denize dökülen çamurlu su, mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu denizin ilçe merkezinde kalan bölümünü kahverengiye dönüştürdü.

Denizde gözlenen renk değişimi, dronla görüntülendi.

Şanlıurfa

Kentte yer yer etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada ani yağışla birlikte su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Diyarbakır

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün ortasında şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler yağış nedeniyle zaman zaman kontrollü ilerlemek zorunda kaldı, yayalar da zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.