Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,472.20
BTC/USDT
115,676.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Virginia başsavcısının, Trump'ın baskısı üzerine istifa ettiği belirtildi

ABD’de Virginia eyaleti Başsavcısı Erik Siebert'in, Başkan Donald Trump’ın New York Başsavcısı Letitia James’e karşı ceza davası açması yönündeki baskıları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Islam Doğru  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
ABD'de Virginia başsavcısının, Trump'ın baskısı üzerine istifa ettiği belirtildi

New York

ABD medyasına göre, Siebert dün akşam gönderdiği e-posta ile istifasını ofisindeki çalışanlarına duyurdu.

E-postada, “Bu akşam, Virginia doğu bölgesi başsavcılığından istifamı istedim.” diyen Siebert, çalışma arkadaşlarına "her gün uğruna çabaladıkları adalet arayışı" için teşekkür etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Siebert, istifa gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, ABD medyasında, New York Başsavcısı James’e karşı ceza davası açması yönünde "Başkan Trump'ın baskıları" ve "bu konuda delil bulamaması" nedeniyle Siebert’in görevinden ayrıldığı öne sürüldü.

Ocak ayından bu yana prestijli Doğu Virginia Bölgesi ofisinin vekaleten başsavcılığını yapan Siebert, ABD Senatosu'nda adaylığının onaylanmasını bekliyordu.

Başkan Trump ise Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “O ayrılmadı, adaylığını geri çektim ve ben kovdum.” diyerek Siebert’in Virginia eyaleti Demokrat Senatörlerinden destek aldığını iddia etti.

New York Başsavcısı James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmıştı.

Yargılama sonucunda16 Şubat 2024'te de yargıç, "emlak sektöründe hileli işler yapmaktan" Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Davanın “siyasi saikle” açıldığını savunan Trump, Beyaz Saray’a geldikten sonra James’i yolsuzlukla suçlayarak, görevinden istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump, James’in “ev kredisi” dolandırıcılığına karıştığını iddia etmiş ve "Herkes New York'u tekrar büyük yapmaya çalışıyor ve bu kaçık sahtekar görevdeyken bu asla yapılamaz." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'de Virginia başsavcısının, Trump'ın baskısı üzerine istifa ettiği belirtildi

ABD'de Virginia başsavcısının, Trump'ın baskısı üzerine istifa ettiği belirtildi

Trump’ın İngiltere ziyareti: Diplomaside "özel ilişkiler" dönemi

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD'nin büyüme verisinde

Trump, Begram Hava Üssü'nü geri alma konusunda Afganistan ile görüştüklerini belirtti

Trump, Begram Hava Üssü'nü geri alma konusunda Afganistan ile görüştüklerini belirtti
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile "TikTok anlaşmasını onayladıklarını" söyledi

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile "TikTok anlaşmasını onayladıklarını" söyledi
Trump, Güney Kore'de Şi ile görüşecek ve 2026 'da Çin'i ziyaret edecek

Trump, Güney Kore'de Şi ile görüşecek ve 2026 'da Çin'i ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet