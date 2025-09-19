Dolar
Dünya

Trump, Güney Kore'de Şi ile görüşecek ve 2026 'da Çin'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde ikili ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşmasının onaylanması konularında "önemli mesafe" kat ettiklerini belirtti.

Hakan Çopur  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Washington

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmede TikTok anlaşmasının onaylanması dahil temel konularda büyük mesafe katettiklerini ve ekim sonunda Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik işbirliği (APEC) Zirvesi'nde Şi ile görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, Şi ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini kaydederek, Çin lideriyle ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" katettiklerini belirtti.

Trump, 2026 başında Çin'i ziyaret edecek

ABD Başkanı, açıklamasında, "Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de (ekim sonunda) düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz, önümüzdeki yılın başında Çin'e gitmem ve Devlet Başkanı Şi'nin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ile Çin arasında kısa süre önce varıldığı bildirilen TikTok'un satın alınması konusunda da, "TikTok anlaşmasının onaylanmasından memnuniyet duyuyoruz ve ikimiz de APEC Zirvesi'nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, 2 gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve anlaşmanın onaylanması konusunda Çin Devlet Başkanı Şi ile son detayları görüşeceklerini açıklamıştı.

