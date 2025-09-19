Dolar
Gündem

Sarıkamış'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Hüseyin Demirci  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Sarıkamış'ın yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

