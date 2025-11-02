Dolar
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın dördüncü ve son etabı olan 2025 Cumhuriyet Kupası yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreni Fişekhane’de gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye-Ermenistan sınırında 18.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Eylül Aşkın Akçay  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

