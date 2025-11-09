Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,446.90
BTC/USDT
102,202.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi Müzesi'nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Kars'ta ilkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi

Kars'ın Selim ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 87. yılında yaptıkları "09.05" saat koreografisiyle andı.

Cüneyt Çelik  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Kars'ta ilkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi

Kars

Selim ilçesindeki Atatürk İlkokulunda öğrenim gören yaklaşık 250 öğrenci, Atatürk'ü vefatının 87. yılında anmak üzere okul bahçesinde bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bedenleriyle saat oluşturup Atatürk'ün vefat ettiği "09.05" yazan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Koreografiye ilişkin okul idaresinden yapılın açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 10 Kasım, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı

Benzer haberler

Kars'ta ilkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi

Kars'ta ilkokul öğrencilerinden saat "09.05" koreografisi

Kars'ta bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar akademik çalışmayla literatüre girdi

Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar akademik çalışmayla literatüre girdi
Atatürk'ü Anma Günü ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde okullarda fidan dikim etkinlikleri yapılacak

Atatürk'ü Anma Günü ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde okullarda fidan dikim etkinlikleri yapılacak
Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet