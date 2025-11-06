Dolar
42.12
Euro
48.60
Altın
4,007.99
ETH/USDT
3,378.00
BTC/USDT
103,440.00
BIST 100
11,040.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Buğrahan Ayhan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Ankara

Birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler de ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.

Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek.

"Öğrenciler, 17 Kasım'da ders başı yapacak"

Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama" genelgesi
Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

Benzer haberler

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Atatürk'ü Anma Günü ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde okullarda fidan dikim etkinlikleri yapılacak

İHH, çiftçilere zeytin fidanı desteğini 25 bine çıkaracak

MEB'in uygulamaları UNICEF tarafından dünyaya örnek gösterildi

MEB'in uygulamaları UNICEF tarafından dünyaya örnek gösterildi
MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı

MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı
MEB'in "2. Maarif Kongresi" Ankara'da düzenlenecek

MEB'in "2. Maarif Kongresi" Ankara'da düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet