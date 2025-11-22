Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,708.90
BTC/USDT
83,593.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan "hedef temelli destek eğitimi" modülünün, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'na (MEBİ) eklendiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulan modül, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretmen ve yöneticilere ise öğrencileri yönlendirme noktasında dijital araçlar sunacak.

Modül sayesinde dersin öğretmenleri, öğrencilerine sistem üzerinden kolayca ödev gönderebilecek.

Öğretmenler, bu süreçte soru bankalarındaki sorulardan, tarama testlerinden ve MEBİ havuzunda yer alan bütün sorulardan yararlanarak testler oluşturabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oluşturulan testler, dijital olarak veya çıktı alınarak öğrencilere uygulanabilecek.

Öğrenciler gönderilen bu ödevlere, ana sayfalarına gelen bildirime tıklayarak veya sol menüde yer alan "hedef temelli destek eğitimi" modülüne giriş yaparak ulaşabilecek.

Öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılacak

Ayrıca modül, deneme sınavı oluşturma imkanı da sunuyor. Denemeler, okul yöneticileri tarafından açılacak ve öğretmenlerin sistemdeki kapsamlı soru havuzundan yararlanarak, deneme sorularını hazırlamaları sağlanacak.

Bu yaklaşımla öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılacak, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki verimlilik yükselecek ve dijital eğitim araçlarının aktif kullanımıyla öğrenci başarısında olumlu gelişmeler sağlanacak.

Bu kapsamda yürütülen dijital faaliyetler sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerin MEBİ platformunu daha etkin kullanması da hedefleniyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerini daha planlı, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütmelerini amaçlayan bu modül ile öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına hızlı ve doğru biçimde yanıt verilirken, öğretmen ve okul yöneticilerine de öğrenme süreçlerini bütüncül olarak takip edebilecekleri güçlü bir dijital altyapı sunuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı
Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor
Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı 25 Kasım'da açıklanacak

Benzer haberler

YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi

YKS hazırlığını destekleyecek "hedef temelli destek eğitimi" modülü MEBİ'ye eklendi

MEB, hazırladığı özel etkinliklerle 24 Kasım'ı kutlayacak

MEB'den öğretmenlere, "atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı" çağrısı

15 bin öğretmen için tercih süreci başladı

15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
Bakan Tekin: Türkiye'deki tüm inançlarla ilgili çocuklarımızın özgürce doğru bilgiye erişeceği bir müfredat geliştirdik

Bakan Tekin: Türkiye'deki tüm inançlarla ilgili çocuklarımızın özgürce doğru bilgiye erişeceği bir müfredat geliştirdik
Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalacak

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet